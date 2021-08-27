Байден пообещал найти и наказать совершивших теракт в Кабуле

Президент США Джо Байден в Белом доме во время обращения к нации после теракта в Кабуле Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в своем обращении к нации после теракта в Кабуле, унесшего жизни десятков афганцев и американских военнослужащих, заверил, что ответственные за нападение будут найдены и наказаны.

"Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить", - сказал Байден, обращаясь к авторам теракта в Кабуле, а также ко всем, "кто желает Америке зла".

По его словам, теракты устроила ячейка террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), действующая в Афганистане и Пакистане.

"Мы будем бить по этой ячейке ИГ: по ее объектам и по ее главарям", - сказал Байден, подчеркнув, что готов наносить удары по главарям группировки, где бы они ни находились.

Президент США заявил, что не располагает данными, которые указывали бы на сговор боевиков "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) и "Исламского государства" для проведения этой атаки. Он пояснил, что талибам такое сотрудничество с ИГ невыгодно, поскольку они хотят скорейшего завершения операции США по эвакуации людей из Афганистана.

Байден заверил, что террористам не удастся помешать американским военным завершить эвакуацию персонала из Кабула.

"Позвольте мне четко сказать: мы можем и мы должны завершить эту миссию, и мы сделаем это. И террористы не остановят нас. Мы не позволим им прервать нашу миссию, мы продолжим эвакуацию", - сказал он.

Днем 26 августа возле аэропорта Кабула произошло два мощных взрыва. Глава Центрального командования ВС США сообщил, что два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства у ворот "Эби" аэропорта и у отеля "Бэрон", а после взрыва у ворот боевики ИГ открыли стрельбу по военным и по гражданским лицам. Вечером появились сообщения о новых взрывах в Кабуле, но военное командование США не смогло их сразу подтвердить.

Жертвами теракта стали по меньшей мере 12 военнослужащих США и, по данным CNN, 60 афганцев. Пострадали 15 американских военных и около 140 местных жителей.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".