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Военное командование США призвало готовиться к новым терактам в Кабуле

Военное командование США призвало готовиться к новым терактам в Кабуле
Вид на Кабул после взрывов возле аэропорта 26 августа
Фото: Haroon Sabawoon/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования ВС США Генерал Фрэнк Маккензи заявил, что американское военное руководство находится в состоянии готовности к новым атакам в Кабуле со стороны "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ).

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы быть готовыми", - сказал он журналистам на брифинге.

По его словам, США делились с талибами ("Талибан", запрещено в РФ), охраняющими аэропорт, разведывательной информацией о подготовке ИГ к терактам, и он считает, что "некоторые атаки были сорваны ими (талибами - ИФ)".

Ответственность за теракты в аэропорту взяло на себя ИГ. Боевики назвали целями взрыва, который осуществил террорист-смертник, "переводчиков и сотрудников американской армии" - афганцев, которые работали на США.

По информации афганского Минздрава, в результате взрывов в районе аэропорта погибли более 100 человек, более 1 тыс. получили ранения. Пентагон подтвердил информацию СМИ о гибели 13 и ранении 18 своих военных.

Представитель талибов сообщил, что в результате терактов были убиты, по меньшей мере, 28 членов группировки.

"Мы потеряли больше людей, чем американцы, во время взрыва в аэропорту", - сказал он, добавив, что талибы "не несут ответственности за хаотичный план эвакуации, подготовленный иностранными государствами".

Организаторам терактов близ аэропорта Кабула не удастся сорвать планы американских вооруженных сил завершить эвакуацию персонала из столицы Афганистана, заявил, выступая в Белом доме, президент США Джо Байден.

Президент добавил, обращаясь к террористам, что США найдут и "заставят заплатить" устроивших взрывы.

Маккензи также обещал ИГ "охоту" за террористами "все 24 часа в сутки". По его словам, в Афганистане все еще находится около 1 тыс. граждан США.

По сообщениям СМИ, темпы эвакуационных рейсов ускорились в пятницу, владельцам американских паспортов было разрешено въехать на территорию аэропорта.

За последние 12 дней западные страны эвакуировали из Афганистана почти 100 тыс. В то время западные представители признают, что тысячи людей останутся в Афганистане после вывода американских войск.

США Афганистан Талибан Исламское государство

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