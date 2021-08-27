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Умер один из американских военных, раненных при теракте в Кабуле

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Число военнослужащих США, погибших в результате теракта в Кабуле, увеличилось до 13 человек, количество пострадавших американских военных достигло 18, сообщает CNN со ссылкой на заявление Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

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Как заявил представитель CENTCOM капитан Билл Урбан, скончался один из военнослужащих США, раненных в результате взрыва у ворот "Эби" возле кабульского аэропорта. По его словам, раненых в настоящее время эвакуируют из Афганистана.

Ранее глава Центрального командования генерал Кеннет Маккензи сообщал о 12 погибших и 15 пострадавших из числа американских военных. Кроме того, CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана информировал о 60 погибших и 140 раненых из числа афганцев.

Теракт в Кабуле

Днем 26 августа возле аэропорта Кабула произошло два мощных взрыва. Глава Центрального командования ВС США сообщил, что два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства у ворот "Эби" аэропорта и у отеля "Бэрон", а после взрыва у ворот боевики открыли стрельбу по военным и гражданским лицам. Вечером появились сообщения о новых взрывах в Кабуле, но военное командование США не смогло их сразу подтвердить.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ). По словам президента США Джо Байдена, теракт устроила ячейка ИГ, действующая на территории Афганистана и Пакистана. Он заверил, что ответственные за теракт будут найдены и наказаны. Президент США пообещал наносить удары по главарям группировки, устроившей взрывы, где бы они ни находились.

США Афганистан Талибан

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