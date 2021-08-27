Умер один из американских военных, раненных при теракте в Кабуле

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Число военнослужащих США, погибших в результате теракта в Кабуле, увеличилось до 13 человек, количество пострадавших американских военных достигло 18, сообщает CNN со ссылкой на заявление Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Как заявил представитель CENTCOM капитан Билл Урбан, скончался один из военнослужащих США, раненных в результате взрыва у ворот "Эби" возле кабульского аэропорта. По его словам, раненых в настоящее время эвакуируют из Афганистана.

Ранее глава Центрального командования генерал Кеннет Маккензи сообщал о 12 погибших и 15 пострадавших из числа американских военных. Кроме того, CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана информировал о 60 погибших и 140 раненых из числа афганцев.

Теракт в Кабуле

Днем 26 августа возле аэропорта Кабула произошло два мощных взрыва. Глава Центрального командования ВС США сообщил, что два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства у ворот "Эби" аэропорта и у отеля "Бэрон", а после взрыва у ворот боевики открыли стрельбу по военным и гражданским лицам. Вечером появились сообщения о новых взрывах в Кабуле, но военное командование США не смогло их сразу подтвердить.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ). По словам президента США Джо Байдена, теракт устроила ячейка ИГ, действующая на территории Афганистана и Пакистана. Он заверил, что ответственные за теракт будут найдены и наказаны. Президент США пообещал наносить удары по главарям группировки, устроившей взрывы, где бы они ни находились.