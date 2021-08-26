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СМИ сообщили об очередном мощном взрыве в Кабуле

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Еще один сильный взрыв прогремел в четверг вечером в афганской столице, сообщают французские СМИ со ссылкой на очевидцев.

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Данных о пострадавших не поступало. Предполагается, что взрыв прогремел вдали от столичного аэропорта.

Ранее глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что Пентагон пока не может подтвердить информацию о новых взрывах в Кабуле, но располагает данными о них.

Днем в четверг террористы привели в действие два взрывных устройства близ аэропорта Кабула. Вечером появились сообщения еще о нескольких взрывах в столице, но уже вдали от занятого армией США аэропорта. В общей сложности, по данным СМИ, в Кабуле за четверг могло произойти четыре или пять взрывов.

На данный момент подтверждена гибель 12 военных США и ранения у 15 американских военнослужащих. Жертвы и пострадавшие есть и среди афганцев, их число оценивается в десятки, но точных данных пока нет. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ).

США Афганистан Талибан Исламское государство

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