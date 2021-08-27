США и Великобритания активизируют сотрудничество в борьбе с терроризмом

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В ходе состоявшегося телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб пришли к выводу о необходимости активизации взаимодействия в области борьбы с терроризмом, сообщил Госдепартамент США.

"Они согласились с важностью продолжения тесного контртеррористического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы международного участия в будущем Афганистана.

Беседа, отметил Госдеп, состоялась "после ужасающей террористической атаки в Кабуле".

Теракт в Кабуле

26 августа в Кабуле два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства у ворот "Эби" аэропорта и у отеля "Бэрон", а затем открыли стрельбу по людям. По последним данным, в результате теракта погибли 73 человека, в том числе 13 американских военных. Ранены более полутора сотен человек, в том числе 18 военных США.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ). Президент США Джо Байден уточнил, что теракт устроила ячейка ИГ, действующая на территории Афганистана и Пакистана.

Байден заверил, что ответственные за теракт будут найдены и наказаны. Президент США поручил Пентагону разработать планы ответного удара по террористам, устроившим взрывы в Кабуле.