Эксперт счел, что теракт в аэропорту Кабула отвечает интересам талибов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) будет использовать теракт в аэропорту Кабула для давления на Вашингтон с целью ускорить завершение операции США по эвакуации людей и вывод американских военных из афганской столицы, считает российский военный эксперт, специалист по вооруженным конфликтам на Ближнем Востоке и в Центральной Азии Владимир Евсеев.

"Талибы могут выступать с любыми заявлениями о том, что они разберутся и проведут расследование. Но факт остаётся фактом - люди теперь будут бояться улетать из аэропорта в Кабуле. И таким образом, миссия США по эвакуации быстрее закончится. Поэтому данный теракт, сам по себе, полностью отвечает интересам талибов, поскольку ускоряет уход США из кабульского аэропорта", - сказал Евсеев в пятницу "Интерфаксу".

"Очевидно, что талибы не хотят воевать с американцами. Байден делает весьма двусмысленные заявления относительно завершения эвакуации. Вывоз афганцев бортами из США, с точки зрения талибов, характеризуется тем, что делается попытка вывезти людей, сотрудничавших с Пентагоном и ЦРУ, которых "Талибан" считает предателями. Однозначно, что талибы стремятся вынудить американцев уйти из аэропорта Кабула", - сказал собеседник агентства.

По его словам, талибам крайне удобно, что в афганской столице произошел такой теракт. "Была информация от американцев, что в Кабуле активизировалось "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация). Активизация ИГИЛ в Кабуле - весьма необычная ситуация с учётом того, что эта террористическая группировка не имеет там масштабной сети. Но если ИГИЛ, предположительно, организовала теракт, то это полностью отвечает интересам талибов", - отмечает эксперт.

Добиваясь ухода США и их союзников из кабульского аэропорта, талибы, тем самым, завершают взятие под контроль всех стратегически важных аэропортов страны, за исключением Пандшжера, не контролируемого "Талибаном". "Таким образом, "Талибан" устанавливает контроль над последним пунктом, откуда из страны могут уходить люди", - сказал он.

"Пограничные переходы талибы уже контролируют, аэропорты в провинциях, насколько можно судить, также под их контролем за исключением Пандшжера", - добавил Евсеев.

Теракт близ аэропорта

В результате двух взрывов, которые произошли в аэропорту Кабула в четверг, погибли несколько десятков человек, в том числе 13 военных армии США. Ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".

По поступающей от афганского Минздрава информации, в результате взрывов в районе аэропорта погибли более 100 человек, свыше тысячи получили ранения. Пентагон подтвердил информацию о гибели 13 и ранении 18 своих военных.

Президент США Джо Байден сообщил, что это не сможет помешать эвакуации мирных граждан. "Мы спасем американцев, мы вытащим оттуда наших афганских союзников", - заявил Байден.