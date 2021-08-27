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Двое британцев погибли в результате терактов близ аэропорта в Кабуле

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Двое подданных Великобритании погибли в результате терактов близ кабульского аэропорта. Об этом сообщила в пятницу телерадиокорпорация "Би-би-си" со ссылкой на главу британского МИД Доминика Рааба.

По его словам, еще погиб ребенок одной из жертв.

Рааб отметил, что еще двое британцев получили ранения.

Два взрыва произошли в четверг близ кабульского аэропорта. По данным американского телеканала CBS News со ссылкой на представителей властей в Кабуле, жертвами терактов стали не менее 170 человек, в том числе 13 военных США. Еще около 200 человек получили ранения и травмы.

Ответственность за теракты взяло на себя ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая структура). 26 августа представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическое) предупредил о возможных терактах со стороны ИГ.

27 августа глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи заявил, что военные в Кабуле готовы к новым терактам.

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