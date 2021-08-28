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США сообщили о ликвидации двух главарей ИГ в Афганистане

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американские военные в ходе нанесенного накануне авиаудара сумели ликвидировать двух главарей террористической группировки ИГ (запрещена в России), сообщил в субботу генерал-майор ВС США Хэнк Тэйлор.

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"Теперь, когда мы получили дополнительную информацию, могу подтвердить, что мы уничтожили двух высокопоставленных главарей ИГ, а еще один ранен. Гражданские не пострадали", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Речь идет об авиаударе, нанесенном США по ИГ в ответ на совершенный раннее на этой неделе теракт у въезда в аэропорт Кабула.

В результате этого нападения погибли 13 военнослужащих США и множество афганцев.

Афганистан ИГ США

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