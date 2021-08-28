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Беженцы из Афганистана в США более 10 часов ждали в самолетах окончания проверки

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Прибывшим в США из Афганистана беженцам пришлось более 10 часов провести в самолетах, пока их данные проверяли и обрабатывали пограничные службы, пишет в субботу The Hill.

Издание сообщает, что изначально газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что беженцы после посадки самолета в международном аэропорту Даллес в Вирджинии по 10 часов провели в самолете. Затем издание The Washington Post сообщило, что некоторые из них ждали еще дольше - около 12 часов.

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В Белом доме объяснили ситуацию тем, что официальные лица США проводят тщательные проверки, которые требуют времени. По словам пресс-секретаря президента Джен Псаки, в некоторых случаях речь идет о нескольких уровнях проверки информации о том или ином прибывшем. Процесс проверки безопасности включает в себя опрос на соответствие биографических данных, объяснила она.

Представитель Пентагона Джон Кирби также признал, что проблема с долгим ожиданием существует. По его словам, сотрудники пограничной службы столкнулись с высокой нагрузкой, но к пятнице им удалось справиться с ней.

По состоянию на вечер 27 августа США сообщили, что эвакуировали более 110 тыс. человек из Афганистана, где в середине месяца движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) взяла под контроль практически всю страну за исключением отдельных районов, где некоторые местные группировки продолжают оказывать сопротивление.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
США Афганистан

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