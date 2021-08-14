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Во Франции начались протестные акции против санитарных паспортов

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Во многих городах Франции в субботу начались манифестации против введенных властями 9 августа так называемых "санитарных паспортов".

МВД ранее сообщило о прогнозах масштаба этих акций. По его расчетам, в целом в ходе пятого подряд протестного уикенда ожидаются до 200 манифестаций, которые соберут около 250 тыс. участников.

В Париже одна из трех крупнейших колонн демонстрантов движется под скандирование слова "свобода" от квартала Порт-Доре в сторону площади Насьон. На плакатах и транспарантах, которые несут участники, лозунги против санитарных пропусков, вакцин, обязательной вакцинации медперсонала и против президента Эммануэля Макрона, свидетельствуют кадры, которые демонстрируют телеканалы.

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Еще две колонны идут от площади Биржи к Пале-Руаяль и от площади Каталонии к бульвару Пор-Руаяль.

Телеканал BFMTV проанализировал состав вышедших на улицы французов, отмечая его разнообразие: медики и обслуживающий персонал больниц, "желтые жилеты", противники вакцинации, санитарных паспортов, в том числе получившие обе дозы вакцин.

В связи с сильной жарой в Париже коммерсанты начали продавать пиво участникам манифестаций.

Активная мобилизация отмечена на юге и юго-западе страны. Акции проходят в городах По, Фуа, Безье, Мон-де-Марсан, Дакс, Нарбон, Экс-ан-Прованс и других. Тысячи манифестантов протестуют в Бретани.

Акции протеста против санитарных паспортов организованы в таких крупных городах, как Марсель, Лион, Тулуза, Лилль.

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Франция Коронавирус

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