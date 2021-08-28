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Шойгу не исключил переход боевиков из Афганистана в страны ОДКБ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал правильными предупреждающие действия стран ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана и выступил за дальнейшее развитие военного сотрудничества в рамках организации, сообщает в субботу российское ведомство.

"События в Афганистане, всё, что там происходит, как раз дали нам понять, что мы все делаем правильно в части ОДКБ", - сказал он накануне на встрече в Казани с представителями региональных СМИ.

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Министр отметил, что когда начали развиваться события в Афганистане, страны ОДКБ начали совместные учения, том числе Россия провела совестные маневры с Таджикистаном и Узбекистаном на границе с Афганистаном. А также - учения, где участниками стали три страны ОДКБ - Таджикистан, Узбекистан и России.

"Мы, естественно, в полном контакте с членами ОДКБ по Афганистану (…) Поэтому наше взаимодействие в рамках ОДКБ должно укрепляться", - подчеркнул Шойгу, слова которого приведены в сообщении военного ведомства.

Он отметил, что ситуация в Афганистане чревата переходом боевиков в страны ОДКБ, также угрозу представляет наркотрафик. "И, конечно нам бы не хотелось, чтобы на наши территории, территории стран ОДКБ, все это перешло и переползло", - сказал министр.

Поэтому, заявил он, программа по перевооружению вооруженных сил Таджикистана, Киргизии и Казахстана будет продолжена.

Как заключил Шойгу, "нам бы хотелось в конце концов, чтобы там наступила стабильность, чтобы сформировалось коалиционное правительство, чтобы туда вошли все народы, которые населяют Афганистан, и там действительно наступило, в конце концов, спокойствие".

Талибы (движение "Талибан", террористическая организация, запрещенная в РФ) в середине августа взяли под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. Экс-президент Ашраф Гани покинул страну и в настоящий момент находится в ОАЭ.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 28 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан ОДКБ Сергей Шойгу

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