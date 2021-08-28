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Байден предупредил об угрозе нового теракта у аэропорта Кабула

Атака крайне вероятна в ближайшие 24-36 часов

Байден предупредил об угрозе нового теракта у аэропорта Кабула
Президент США Джо Байден
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американское военное командование считает, что в ближайшие 24-36 часов в районе аэропорта в Кабуле вероятно еще одно нападение террористов, заявил в субботу президент США Джо Байден.

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"Наше командование проинформировало меня, что атака крайне вероятна в ближайшие 24-36 часов", - говорится в его заявлении, распространенном Белым домом.

Байден отметил, что распорядился сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность военных США в аэропорту афганской столицы. Кроме того, президент предупредил, что армия США продолжит наносить удары по боевикам, причастным к недавнему теракту близ аэропорта.

"Я предупреждал, что мы будем бороться против группировки, ответственной за атаку против наших войск и афганских мирных жителей, и мы сделали это. Этот удар не был последним", - заявил Байден.

Ранее на этой неделе теракт у одного из въездов в аэропорт Кабула привел к гибели порядка 200 человек, в том числе - 13 американских военнослужащих. Считается, что атаку провела ячейка группировки ИГ (запрещена в РФ), действующая в Афганистане и Пакистане. Военное командование США сообщило, что в пятницу провело авиаудар, в результате которого погибли два главаря ИГ, предположительно, причастных к подготовке этого теракта.

США планируют 31 августа завершить в аэропорту Кабула эвакуацию гражданских лиц, стремящихся покинуть захваченный движением "Талибан" (запрещено в РФ) Афганистан.

Хроника 18 июля – 28 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан США ИГ

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