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ЕСПЧ обязал Польшу и Латвию помочь беженцам на границе с Белоруссией

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от Польши и Латвии оказать помощь мигрантам, находящимся на границах стран с Белоруссией. Об этом говорится в заявлении ЕСПЧ, опубликованном в среду 25 августа на официальном сайте организации.

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"Суд постановил (...) потребовать, чтобы власти Польши и Латвии обеспечили всех заявителей пищей, водой, одеждой, надлежащей медицинской помощью и, если возможно, временным жильем", - говорится в сообщении.

Суд обязал Польшу и Латвию до 15 сентября предоставить беженцам продукты питания, воду, одежду, надлежащую медицинскую помощь и, если
возможно, временное укрытие. При этом в заявлении указывается, что эта мера не должна расцениваться как требование к тому, чтобы страны пропустили заявителей на свою территорию.

Ранее сообщалось, что Польша предложила гуманитарную помощь беженцам на территории Белоруссии. В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) во вторник 24 августа призвали Польшу принять группу иммигрантов, прибывших с Ближнего Востока и находящихся на польско-белорусской границе уже более двух недель, сообщают европейские СМИ.

По словам представителя УВКБ в Польше Кристин Гойе, в международной организации обеспокоены ситуацией с этой группой иммигрантов. Гойе призвала Варшаву "открыть доступ на их территорию для этих людей и оказать им медицинскую, юридическую и психологическую помощь".

ЕСПЧ Белоруссия Польша Латвия

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