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ООН призвала Польшу принять группу мигрантов, застрявших на границе с Белоруссией

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) во вторник призвали Польшу принять группу иммигрантов, прибывших с Ближнего Востока и находящихся на польско-белорусской границе уже более двух недель, сообщают европейские СМИ.

По словам представителя УВКБ в Польше Кристин Гойе, в международной организации обеспокоены ситуацией с этой группой иммигрантов. Гойе призвала Варшаву "открыть доступ на их территорию для этих людей и оказать им медицинскую, юридическую и психологическую помощь".

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Тысячи мигрантов из Ирака, Сирии, Афганистана и других стран, стремящиеся получить убежище в ЕС, в последние месяцы оказались в сложной ситуации, поскольку на границе с Белоруссией их не пропускают в ЕС, а белорусские пограничники не пускают их обратно. Из-за этого люди вынуждены оставаться в приграничных зонах, некоторые разбивают лагеря, иногда между людьми происходят потасовки.

На прошлой неделе власти Польши проложили колючую проволоку на некоторых участках границы с Белоруссией, чтобы воспрепятствовать незаконному проникновению на свою территорию. А в польском министерстве обороны сообщили о планах возвести вдоль границы стену.

Все три страны, имеющие общую сухопутную границу с Белоруссией - Латвия, Литва и Польша - оттесняют мигрантов от своей территории.

В конце мая белорусский президент Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно следить за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.

ООН Польша Белоруссия

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