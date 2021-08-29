В Казахстане ищут еще трех пропавших при взрывах на складе боеприпасов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В воинской части в Жамбылской области Казахстана, где 26 августа произошел пожар и серия взрывов на складе боеприпасов, продолжаются поиски еще трех человек, сообщил глава МЧС республики Юрий Ильин.

Он уточнил, что на сегодняшний день числятся погибшими 13 человек, их тела нашли.

"Три тела, к сожалению, не опознано на сегодняшний день, и еще поисковые работы троих продолжаются в эпицентре взрывов", - сказал Ильин журналистам.

Глава МЧС пояснил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил посмертно государственными наградами пока только тех военных и спасателей, чьи личности были установлены.

Ильин добавил, что для полной ликвидации последствий взрывов потребуется еще 2-3 дня. Он пояснил, что "на сегодняшний день у нас имеется два очага тления на двух складах".

Глава МЧС также сообщил, что движение грузовых поездов, приостановленное из-за взрывов, открыто, а "по пассажирскому сообщению вопрос будет решен по итогам сегодняшнего дня".

Вечером 26 августа на складе инженерных боеприпасов воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана, возник пожар, в результате которого произошло более десятка взрывов. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров.

При ликвидации последствий взрывов и пожара, по последним данным, погибли 13 человек и около ста пострадали, большинство из них спасатели, военные, сотрудники прокуратуры. Сотни жителей близлежащих населенных пунктов были эвакуированы. Жертв и пострадавших среди гражданского населения, по информации Минобороны, нет.

29 августа в Казахстане объявлено Днем общенационального траура.