В Казахстане на складе боеприпасов произошел новый взрыв

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Жамбылской области на юге Казахстана в воинской части, где ранее произошел пожар и взрывы боеприпасов, в воскресенье произошел еще один взрыв, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Как говорится в сообщении оборонного ведомства, "на территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошел пожар, сегодня 29 августа около 12.20 был зафиксирован хлопок".

Как отметили в пресс-службе, жертв и пострадавших нет, на месте инцидента людей не было. Причины выясняются.

Вечером 26 августа на складе инженерных боеприпасов воинской части №28349, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, возник пожар, в результате которого произошло более десятка взрывов. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров.

При ликвидации последствий взрывов и пожара, по последним данным, погибли 13 человек и около ста - пострадали, большинство из них спасатели, военные, сотрудники прокуратуры.

Сотни жителей близлежащих населенных пунктов были эвакуированы. Жертв и пострадавших среди гражданского населения, по информации Минобороны, нет.

29 августа в Казахстане объявлено Днем общенационального траура.