Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Казахстане на складе боеприпасов произошел новый взрыв

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Жамбылской области на юге Казахстана в воинской части, где ранее произошел пожар и взрывы боеприпасов, в воскресенье произошел еще один взрыв, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Как говорится в сообщении оборонного ведомства, "на территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошел пожар, сегодня 29 августа около 12.20 был зафиксирован хлопок".

Как отметили в пресс-службе, жертв и пострадавших нет, на месте инцидента людей не было. Причины выясняются.

Вечером 26 августа на складе инженерных боеприпасов воинской части №28349, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, возник пожар, в результате которого произошло более десятка взрывов. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров.

В миреВ Казахстане ищут еще трех пропавших при взрывах на складе боеприпасовЧитать подробнее

При ликвидации последствий взрывов и пожара, по последним данным, погибли 13 человек и около ста - пострадали, большинство из них спасатели, военные, сотрудники прокуратуры.

Сотни жителей близлежащих населенных пунктов были эвакуированы. Жертв и пострадавших среди гражданского населения, по информации Минобороны, нет.

29 августа в Казахстане объявлено Днем общенационального траура.

Казахстан

Новости по теме

Новости

Белорусские пограничники заявили, что Литва вновь доставила мигрантов к границе

В Казахстане ищут еще трех пропавших при взрывах на складе боеприпасов

Многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку в Атлантике

Многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку в Атлантике

К МКС стартовал американский грузовой корабль Cargo Dragon

Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 августа

Пандемия коронавируса

В Японии вновь обнаружили примеси в партии вакцины Moderna

В Японии вновь обнаружили примеси в партии вакцины Moderna
Афганистан во власти талибов

Франция и Великобритания представят ООН проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле

Франция и Великобритания представят ООН проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле
Афганистан во власти талибов

Посольство США в Афганистане призвало сограждан срочно покинуть район аэропорта Кабула

Лесной пожар в Калифорнии приблизился к озеру Тахо

Лесной пожар в Калифорнии приблизился к озеру Тахо
Пандемия коронавируса

В Берлине тысячи людей вышли на протесты против COVID-ограничений

В Берлине тысячи людей вышли на протесты против COVID-ограничений
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');