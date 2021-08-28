Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане достигло 13

Число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане достигло 13
Село Кайнар после взрывов на складе боеприпасов в воинской части на юге Казахстана
Фото: Ahmet Atak/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Обнаружено тело еще одного погибшего в результате взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области на юге Казахстана, общее число жертв увеличилось до 13 человек, сообщила в субботу пресс-служба МЧС республики.

"На сегодняшний день на месте ЧС в Жамбылской области обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло тринадцати человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации пресс-службы, среди погибших пятеро сотрудников органов гражданской защиты.

"Неопознанными остаются тела трех человек. Поиски пропавших трех человек продолжаются", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что при ликвидации пожара, спровоцировавшего взрывы, пострадали около 50 сотрудников МЧС.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 98 пострадавших, большинство из них спасатели, военные, сотрудники прокуратуры.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем траура в связи гибелью людей в результате взрывов на складе боеприпасов.

Вечером 26 августа на складе инженерных боеприпасов воинской части N28349, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, возник пожар, в результате которого произошло более десяти взрывов. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров. Жертв и пострадавших среди гражданского населения, по информации Минобороны, нет.

Казахстан

Новости по теме

Новости

В Казахстане 29 августа объявлено днем траура после взрывов боеприпасов

Что случилось этой ночью: суббота, 28 августа

США нанесли авиаудар по боевику ИГ в Афганистане

США нанесли авиаудар по боевику ИГ в Афганистане

Франция завершила эвакуацию людей из Афганистана

Франция завершила эвакуацию людей из Афганистана
Пандемия коронавируса

Байден заявил, что США продолжат выяснять происхождение коронавируса

Пандемия коронавируса

Опубликован доклад разведки США о происхождении коронавируса

Опубликован доклад разведки США о происхождении коронавируса
Афганистан во власти талибов

Талибы начали занимать аэропорт Кабула

Афганистан во власти талибов

США заявили о контактах с союзниками по вопросу о признании власти талибов

США заявили о контактах с союзниками по вопросу о признании власти талибов
Афганистан во власти талибов

Число афганцев, погибших в терактах у аэропорта Кабула, приблизилось к 200

Число афганцев, погибших в терактах у аэропорта Кабула, приблизилось к 200

Что произошло за день: пятница, 27 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');