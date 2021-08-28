Число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане достигло 13

Село Кайнар после взрывов на складе боеприпасов в воинской части на юге Казахстана Фото: Ahmet Atak/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Обнаружено тело еще одного погибшего в результате взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области на юге Казахстана, общее число жертв увеличилось до 13 человек, сообщила в субботу пресс-служба МЧС республики.

"На сегодняшний день на месте ЧС в Жамбылской области обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло тринадцати человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации пресс-службы, среди погибших пятеро сотрудников органов гражданской защиты.

"Неопознанными остаются тела трех человек. Поиски пропавших трех человек продолжаются", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что при ликвидации пожара, спровоцировавшего взрывы, пострадали около 50 сотрудников МЧС.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 98 пострадавших, большинство из них спасатели, военные, сотрудники прокуратуры.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем траура в связи гибелью людей в результате взрывов на складе боеприпасов.

Вечером 26 августа на складе инженерных боеприпасов воинской части N28349, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, возник пожар, в результате которого произошло более десяти взрывов. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров. Жертв и пострадавших среди гражданского населения, по информации Минобороны, нет.