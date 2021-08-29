Ураган "Ида" обрушился на побережье США

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Ураган "Ида" в воскресенье достиг побережья США, обрушившись на штат Луизиана, сообщает Associated Press.

По данным агентства, "Ида" стала одним из самых мощных ураганов в истории США. К моменту обрушения на Луизиану "Ида" усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможных.

Как отмечает Associated Press, ураган быстро усилился за ночь, проходя через воды Мексиканского залива: еще накануне "Ида" была штормом второй категории. Всего за пять часов максимальная скорость ветра увеличилась с 72 км/ч до 230 км/ч.

По данным сервиса PowerOutage.US, который отслеживает данные в сбоях в электроснабжении в США, в Луизиане без электричества остались более 220 тысяч человек.

Associated Press напоминает, что "Ида" обрушилась на Луизиану в тот же день, что и ураган третьей категории "Катрина" 16 лет назад. Тогда из-за урагана прорвало дамбу и затопило город Новый Орлеан. Число жертв "Катрины" оценивается в 1,8 тыс. человек.

Местные власти заявили, что из-за стремительного усиления урагана "Ида" не успели провести всеобщую эвакуацию 390 тыс. человек. Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл призвала жителей эвакуироваться самостоятельно или готовиться к продолжительным отключениям электроэнергии на фоне жары.

Хотя после разрушительного наводнения, вызванного "Катриной", в Новом Орлеане укрепили дамбы и дренажные системы, власти не исключают возможности наводнений и в этот раз, поскольку в некоторых районах ожидается до 61 см осадков.