Более миллиона человек остались без света на юге США из-за урагана

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Более миллиона человек остались без электричества из-за урагана "Ида", обрушившегося на американский штат Луизиана в воскресенье, следует из данных сервиса PowerOutrage.US, отслеживающего сбои в электроснабжении в США.

По состоянию на 7:20 по московскому времени, в Луизиане без света были 1 002 184 человека, еще 43 016 человека лишились электричества в соседнем штате Миссисипи.

Ранее сообщалось, что ураган "Ида" полностью обесточил самый густонаселенный город Луизианы - Новый Орлеан.

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на Луизиану утром в воскресенье. К настоящему времени он ослаб до второй категории из пяти возможных и продолжает двигаться вглубь штата. В момент, когда ураган достиг побережья штата, скорость ветра достигала 150 миль в час (более 240 км/ч).

"Ида" обрушилась на Луизиану в 16-ю годовщину другого разрешительного урагана - "Катрины", унесшей жизни более 1,8 тыс. человек.