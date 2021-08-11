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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:28Заразились
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Роспотребнадзор заверил, что не нужно менять COVID-вакцины из-за новых штаммов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Существующие вакцины от коронавируса эффективны против мутаций вируса, необходимости менять их состав в настоящий момент нет, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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"Да, дельта-штамм вносит свои коррективы, потому что все-таки мутации - это дело такое, которое настораживает на перспективу в отношении того, что, возможно, придется также корректировать состав вакцин. Но в настоящий момент такой необходимости нет, эффективность их сохраняется на высоком уровне", - сказала Пшеничная, выступая в среду в российском обществе "Знание".

Она подчеркнула, что все вакцины от коронавируса сохраняют эффективность против новых штаммов, что "не раз доказывали международные организации".

По словам Пшеничной, в настоящее время главная задача – "не допустить дальнейшего мутирования вируса". "Чем меньше вирус встретит на своем пути восприимчивых к нему людей, тем меньше будет вероятность тех мутаций, которые в дальнейшем приобретут такой консолидированный характер", - добавила она.

Хроника коронавируса. Август.

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Роспотребнадзор коронавирус

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