Москва призвала не замораживать золотовалютные резервы Афганистана

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Москва предостерегает западные страны от замораживания золотовалютных резервов Афганистана за рубежом, это создаст гражданам Афганистана дополнительные проблемы, заявил телеканалу "Россия-24" спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Если наши западные коллеги действительно пекутся о судьбах афганского народа, то не надо создавать ему дополнительные проблемы в виде замораживания золотовалютного запаса афганского государства, хранящегося в банках Соединенных Штатов, открыть гуманитарные коридоры для поставок населению помощи, то есть не создавать дополнительный стимул для бегства людей из страны", - сказал дипломат.

Если это не будет сделано и вместо этого будет выбрана тактика давления, ее результатом станет дальнейший рост экспорта опиатов и попадание оставленного США оружия на черный рынок, предупредил он.

Кабулов также выразил надежду на то, что оставленное американцами оружие не будет использоваться для продолжения гражданской войны, которая пока прекратилась.

В этом же интервью дипломат сообщил, что Москва активно налаживает связи с талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России), поскольку считает необходимым поддерживать хорошие отношения с любой властью в Афганистане.