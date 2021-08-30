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Москва призвала не замораживать золотовалютные резервы Афганистана

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Москва предостерегает западные страны от замораживания золотовалютных резервов Афганистана за рубежом, это создаст гражданам Афганистана дополнительные проблемы, заявил телеканалу "Россия-24" спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Если наши западные коллеги действительно пекутся о судьбах афганского народа, то не надо создавать ему дополнительные проблемы в виде замораживания золотовалютного запаса афганского государства, хранящегося в банках Соединенных Штатов, открыть гуманитарные коридоры для поставок населению помощи, то есть не создавать дополнительный стимул для бегства людей из страны", - сказал дипломат.

Если это не будет сделано и вместо этого будет выбрана тактика давления, ее результатом станет дальнейший рост экспорта опиатов и попадание оставленного США оружия на черный рынок, предупредил он.

Кабулов также выразил надежду на то, что оставленное американцами оружие не будет использоваться для продолжения гражданской войны, которая пока прекратилась.

В этом же интервью дипломат сообщил, что Москва активно налаживает связи с талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России), поскольку считает необходимым поддерживать хорошие отношения с любой властью в Афганистане.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 30 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Замир Кабулов Афганистан Кабул МИД Талибан США

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