В МИД РФ сочли необходимым иметь хорошие отношения с любой властью в Афганистане

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Москва активно налаживает связи с талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ), считает необходимым поддерживать хорошие отношения с любой властью в Афганистане, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Мы уже налаживаем, в Кабуле работает довольно активно наше посольство. Такие связи у нас налажены давно, и мы будем их налаживать. Нам нужно поддерживать нормальные отношения с любой властью в Афганистане", - заявил Кабулов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что у Москвы есть озабоченности, касающиеся военно-политической обстановки в стране, соблюдения фундаментальных прав человека. "При этом надо учитывать специфику, культурные и религиозные особенности афганского народа, не пытаться навязывать им что-либо, отталкиваясь от собственных культурных представлений о демократии, порядке и прочем", - добавил российский дипломат.

По мнению Кабулова, Соединенные Штаты успеют завершить вывод своих войск из Афганистана до 31 августа в соответствии с ранее обозначенными сроками, однако с вывозом всех граждан США и тех, кто сотрудничал с американскими властями, "вряд ли удастся уложиться".