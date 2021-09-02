Лавров заявил, что Москва пока не планирует помочь в урегулировании ситуации в Панджшере

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия пока не планирует становиться посредником в урегулировании ситуации в Панджшере, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Выступать посредниками на этих переговорах мы сейчас не планируем, по-моему, никто не планирует. Все заинтересованы в том, чтобы талибы (члены движения "Талибан", признанного террористической организацией и запрещенного в России - ИФ) и другие этнические и политические деятели Афганистана договорились. Такие сигналы направляют и западные страны, и КНР, и центральноазиатские государства", - сказал министр.

Москва не раз призывала талибов и другие политические группы в Афганистане договариваться о создании инклюзивного переходного правительства, напомнил он.

"Здесь особая роль принадлежит нашим союзникам из Таджикистана, учитывая, что в Панджшерском ущелье афганские таджики ведут переговоры с центральным представительством талибов. И я надеюсь, что эти переговоры все-таки закончатся именно переговорным решением, а не будет прерваны. И угрозы о том, чтобы возобновить боевые действия, не будут реализованы", - подчеркнул глава МИД.

Панджшер остался последней территорией Афганистана, которую талибы не контролируют. Местный лидер Ахмад Масуд, сын легендарного полевого командира Ахмад Шаха Масуда, заявил о готовности к вооруженному сопротивлению. Также сообщалось, что с ним вели переговоры о сдаче.

Один из лидеров "Талибана" Амир Хан Моттаки 1 сентября заявил, что переговоры оказались безрезультатными, и теперь талибы возьмут Панджшер силой. 2 сентября Фронт национального сопротивления Афганистана сообщил, что за четыре дня боев за Панджшер погибли 350 талибов. Независимой информации о происходящем нет.