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Лавров заявил, что Москва пока не планирует помочь в урегулировании ситуации в Панджшере

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия пока не планирует становиться посредником в урегулировании ситуации в Панджшере, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Выступать посредниками на этих переговорах мы сейчас не планируем, по-моему, никто не планирует. Все заинтересованы в том, чтобы талибы (члены движения "Талибан", признанного террористической организацией и запрещенного в России - ИФ) и другие этнические и политические деятели Афганистана договорились. Такие сигналы направляют и западные страны, и КНР, и центральноазиатские государства", - сказал министр.

Москва не раз призывала талибов и другие политические группы в Афганистане договариваться о создании инклюзивного переходного правительства, напомнил он.

"Здесь особая роль принадлежит нашим союзникам из Таджикистана, учитывая, что в Панджшерском ущелье афганские таджики ведут переговоры с центральным представительством талибов. И я надеюсь, что эти переговоры все-таки закончатся именно переговорным решением, а не будет прерваны. И угрозы о том, чтобы возобновить боевые действия, не будут реализованы", - подчеркнул глава МИД.

Панджшер остался последней территорией Афганистана, которую талибы не контролируют. Местный лидер Ахмад Масуд, сын легендарного полевого командира Ахмад Шаха Масуда, заявил о готовности к вооруженному сопротивлению. Также сообщалось, что с ним вели переговоры о сдаче.

Один из лидеров "Талибана" Амир Хан Моттаки 1 сентября заявил, что переговоры оказались безрезультатными, и теперь талибы возьмут Панджшер силой. 2 сентября Фронт национального сопротивления Афганистана сообщил, что за четыре дня боев за Панджшер погибли 350 талибов. Независимой информации о происходящем нет.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 02 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
МИД Сергей Лавров Афганистан Талибан Панджшер Ахмад Масуд

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