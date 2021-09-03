Число жертв урагана "Ида" в США увеличилось до 41 человека

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Число жертв урагана "Ида" в США увеличилось до 41 человека. Об этом сообщает The Weather Channel.

Издание указывает, что в штате Нью-Джерси погибли как минимум 23 человека, 12 людей - в штате Нью-Йорк, 4 человека - в штате Пенсильвания, в штатах Коннектикут и Мэриленд обнаружили по одному погибшему. Ранее сообщалось, что число жертв урагана достигло 15 человек.

Президент США Джо Байден 2 сентября поблагодарил спасателей, которые работали в ночь, когда сильнейший дождь обрушился на Нью-Йорк, и сообщил, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях готово предоставить пострадавшим штатам государственную поддержку.

Ураган "Ида" обрушился на Луизиану в начале этой недели, после чего двинулся на север страны и вызвал наводнения в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикуте.