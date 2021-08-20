В горах Гренландии прошел дождь

В ледниках Гренландии третий раз за десятилетие температура поднялась выше нуля

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Впервые за всю историю наблюдений на вершине Гренландии осадки выпали в виде дождя, а не снега, сообщает CNN.

Температура в Гренландии в минувшие выходные поднялась выше нуля в третий раз за десять лет. Из-за теплого воздуха 7 миллиардов тонн воды выпало на ледяной покров. По данным Национального центра данных о снеге и гололеде США, это был самый сильный ливень на ледяном покрове с 1950 года, а количество потерянной массы льда в воскресенье в семь раз превысило норму для этого времени года. Тед Скамбос, старший научный сотрудник Национального центра обработки данных о снеге и льде при Университете Колорадо, сказал, что это свидетельствует о том, что Гренландия быстро нагревается.

"То, что происходит, - это не просто теплое десятилетие или два в условиях изменяющегося климата. Это беспрецедентно", - сказал Скамбос CNN.

Станция Национального научного фонда расположена в самой высокой точке ледового щита Гренландии, где ученые могут наблюдать арктическую погоду и экстремальные изменения с 1989 года. Большая часть дождей в выходные выпала от юго-восточного побережья Гренландии до станции Summit.