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Защитники Панджшера заявили о тяжелых потерях талибов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Выступающий против установившего контроль над Афганистаном движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Фронт национального сопротивления вечером в субботу сообщил о тяжелых потерях талибов в Панджшере.

"Более 700 террористов убиты, 600 взяты в плен, остальные пытаются бежать, мы на передовой, все было спланировано. Мы контролируем всю провинцию", - сообщил в аудиообращении представитель фронта в твиттере.

Утром в субботу находящийся в населенном пункте Анава провинции Панджшер итальянский неправительственный медицинский центр Emergency сообщил, что ночью 3 сентября силы талибов продвинулись в Панджшерской долине до Анава, где расположены хирургическое отделение и родильный дом центра. "До сих пор не было никакого вмешательства в деятельность. Мы приняли небольшое количество раненых в хирургический центр Анаба", - сообщил его представитель в твиттере.

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Позже представители фронта подтвердили, что талибы продвигаются в глубь ущелья до населенного пункта Руха, а защитники Панджшера взорвали вход в долину, заблокировав отход радикалов.

Ближе к вечеру в сети появились видео с талибами, захваченными в плен бойцами фронта, а также кадры с колонной машин боевиков, которая в спешке пытается покинуть долину.

Представитель фронта сообщил, что в операции по захвату Панджшера с четырех направлений талибы мобилизовали восемь тысяч боевиков на 350 транспортных средствах, в том числе и военных бронемашинах Humvee, часть из которых уничтожена, а часть захвачена бойцами фронта.

Талибы пока не комментировали происходящее.

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