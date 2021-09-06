Что случилось этой ночью: понедельник, 6 сентября

Убийство представителя сил сопротивления Панджшера талибами, требование США освободить задержанных крымчан, состав пассажиров пропавшего на Каспийском море катера

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Талибы убили представителя сил сопротивления афганского Панджшера. О гибели Фахима Дашти в воскресенье вечером "Интерфаксу" сообщили сразу несколько источников, близких к антиталибовскому ("Талибан", запрещено в РФ) движению. Обстоятельства его гибели не раскрываются. В свою очередь представители Фронта национального сопротивления в Афганистане заявили о ликвидации одного из ключевых командиров "Талибана" - Мавлави Фасихуддина.

- США потребовали освободить крымчан, задержанных по делу о повреждении газопровода. Госдепартамент призвал отпустить на свободу Наримана Джелялова, который, по данным из открытых источников, является первым заместителем главы меджлиса крымских татар (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен), и еще четырех человек, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

- На пропавшем в Каспийском море катере находились трое детей и четверо взрослых. Ранее сообщалось о группе из семи человек, передвигавшейся на катере из Волгограда в Махачкалу (Дагестан), которая перестала выходить на связь 5 сентября. Они не были зарегистрированы в качестве туристической группы в территориальных органах МЧС РФ. Их поиск ведут два судна, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

- Лидер сопротивления в Панджшере призвал талибов остановить наступление. Ахмад Масуд заявил, что готов к мирным переговорам с движением "Талибан" и добавил, что Фронт национального сопротивления готов прекратить боевые действия, в ответ на приостановку атаки на Панджшер. Ранее обе стороны подтвердили, что ожесточенные боевые действия продолжаются в районе уезда Шотул, и населенных пунктов Анава, Руха и Париян.

- В Белоруссии заявили о готовности дорожной карты по созданию единого с РФ рынка газа. "Карта (по газу - ИФ) готова, в основе карты - определение в следующем году однозначных, понятных обеим сторонам принципов и подходов к функционированию объединенного рынка газа", - сказал первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков. По его словам, сегодня у Белоруссии цена на газ - "лучшая по сравнению со всеми странами СНГ и по сравнению Европейским союзом".