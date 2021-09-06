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Силы сопротивления Панджшера заявили, что их лидер в безопасности

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Представитель Фронта национального сопротивления Панджшера в Афганистане Али Маисам Назари заявил в понедельник, что лидер фронта Ахмад Масуд находится в безопасности и вскоре выступит с заявлением.

"Наш лидер и брат Ахмад Масуд находится в безопасности, и он выступит с заявлением для нашего народа в скором времени", - написал он в твиттере.

Ранее официальный представитель "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) Забиулла Муджахид заявил, что провинция Панджшер полностью захвачена, и добавил, что на этом война в Афганистане закончена.

Тем не менее, Фронт национального сопротивления сообщил в своем твиттере, что его силы присутствуют "на всех стратегических позициях по всей долине" и борьба с "Талибаном" продолжается.

Хроника 18 июля – 06 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Панджшер Афганистан Талибан

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