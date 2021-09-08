Что случилось этой ночью: среда, 8 сентября

Крушение маломерного судна в Баренцевом море, DDoS-атака на "Яндекс", новые санкции Украины

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Баренцевом море при опрокидывании судна погиб один человек и четверо пропали. Катер вынесло на берег бухты Долгая щель во вторник вечером. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на борту находилось 6 человек. Один человек погиб, одного спасли. В морском спасательно-координационном центре Мурманска добавили, что сейчас поиски пропавших рыбаков осложняет темное время суток, поэтому их возобновят с утра.

- CNN сообщил о помощи США Украине в задержании 33 россиян в Белоруссии. Телеканал со ссылкой на представителей украинской разведки заявил, что ЦРУ помогало Украине организовать операцию в 2020 году. По данным телеканала, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации, чтобы "выманить подозреваемых военных преступников из России".

- Apple может представить новый iPhone 14 сентября. Как ожидается, компания представит новую линейку смартфонов iPhone. Также, по мнению экспертов, в ходе презентации могут быть представлены Apple Watch и AirPods. Мероприятие пройдет в виртуальном режиме и начнется в 17:00 по московскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на apple.com или в приложении Apple TV.

- "Яндекс" подвергся крупнейшей в истории рунета кибератаке. Высокопоставленный источник в "Яндексе" сообщил газете "Ведомости", что в минувшие выходные на серверы компании была совершена DDoS-атака. Другой источник в "Яндексе" подтвердил информацию об атаке и добавил, что она продолжается на этой неделе.

- Зеленский ввел санкции против подполковника РФ Кузнецова. Указ главы государства опубликован на сайте. В документе говорится, что Иван Кузнецов "участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики". В отношении него вводятся такие меры, как ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, блокировка активов и другие ограничения.

- Маск ответил на приглашение Рогозина посетить Россию. Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью CNN положительно отозвался о деятельности Илона Маска и предложил основателю SpaceX "быть гостем семьи".