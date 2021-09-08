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Зеленский ввел санкции против подполковника РФ Кузнецова

Зеленский ввел санкции против подполковника РФ Кузнецова
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях в отношении граждан России. Указ главы государства опубликован на сайте.

Совет национальной безопасности и обороны внес в черный список российского подполковника Ивана Кузнецова на три года. В документе говорится, что он является сотрудником Вооруженных сил России, который "участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики".

В отношении Кузнецова вводятся такие меры, как ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, блокировка активов и другие ограничения.

Ранее, 23 августа, Зеленский ввел санкции против "Ростелекома" и других российских компаний. В этом же указе говорилось о блокировке доступа к двум ресурсам, которые связаны с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

Украина Владимир Зеленский

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