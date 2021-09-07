Власти РФ не задумывались о помощи "Русалу" из-за переворота в Гвинее

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Варианты господдержки компании "Русал" в связи с возникновением нестабильности в Гвинее не рассматриваются, но в Кремле признают, что события в Гвинее могут негативно сказаться на глобальном рынке алюминия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это - новое событие (госпереворот в Гвинее - ИФ). Пока никаких вариантов поддержки не рассматривается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, собирается ли государство оказать поддержку "Русалу", который, по оценке экспертов в алюминиевой отрасли, может потерять треть производства алюминия в случае дальнейшего обострения ситуации в Гвинее.

При этом Песков подчеркнул: "Речь идет, действительно, о серьезном факторе, способном негативно сказаться в целом на рынке алюминия".

Гвинейские военные 5 сентября объявили о захвате власти в стране, арестовав президента страны Альфу Конде; позже последовали заявления о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции. В стране введен комендантский час и ограничения на экспорт.

Алюминиевая ассоциация, российское объединение поставщиков и потребителей алюминия и продукции на его основе, 6 сентября заявила, что ситуация в Гвинее несет существенные риски для российской и глобальной алюминиевой отрасли.

Гвинея занимает первое место в мире по запасам бокситов, обеспечивая 20% мировой добычи, напомнил представитель ассоциации. Доля Гвинеи в поставках сырья для Китая, крупнейшего в мире производителя алюминия, составляет 50%, "Русала", крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая, - 45%.