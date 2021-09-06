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Дипломаты заявили о сложностях в работе компаний РФ в Гвинее после переворота в этой стране

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российским компаниям в Гвинее сложно работать в обычном режиме после переворота в стране, посольство РФ в гвинейской столице Конакри ожидает прояснения ситуации, заявили в понедельник "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

"В обычном режиме здесь сложно работать, поскольку нет ясности никакой. Но надеемся, что сегодня-завтра, в ближайшие дни, что-то прояснится, и уже будем исходить из ситуации", - сказал пресс-атташе посольства Родион Садыков.

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Он отметил, что от работников российских компаний в Гвинее никаких жалоб не поступало, "ни им, ни посольству угроз никаких нет".

Он отметил, что прямых контактов посольства и мятежников, захвативших власть в стране, пока не было. "Мы пока присматриваемся к новой власти. Как это все будет обстоять, немного непонятно, сейчас в стране неясная ситуация в политическом плане", - сказал пресс-атташе.

Как сообщалось, гвинейские военные 5 сентября объявили о захвате власти в стране, арестовав президента страны Альфу Конде. Позже последовали заявления о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции.

Российские компании в Гвинее добывают бокситы (по различным оценкам, в этой стране находится до половины мировых запасов алюминиевой руды), а также золото. На фоне переворота цена на алюминий на Лондонской бирже металлов подскочила до максимума более чем за 10 лет, растут акции "Русала" на МосБирже.

Гвинея Родион Садыков

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