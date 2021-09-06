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Мятежники в Гвинее назвали своей целью создание правительства национального единства

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуйя сообщил в понедельник о намерении создать правительство национального единства, которое правило бы страной в переходный период, сообщило агентство EFE.

"Пройдут обстоятельные консультации для того, чтобы очертить основные принципы перехода", - приводит агентство слова полковника на встрече с руководителями ряда государственных структур. Во встрече в частности принял участие и глава правительства Гвинеи Ибрахима Касори Фофана наравне с членами всего кабинета.

По словам лидера мятежников, процесс перехода укажет "путь к надежде и примирению" внутри Гвинеи, но это станет возможным благодаря сотрудничеству и работе всех заинтересованных сторон.

Он отметил, что у него "нет чувства ненависти или мести", и что он не намерен "заниматься охотой на ведьм".

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Накануне гвинейские СМИ сообщили, что президент страны Альфа Конде арестован взбунтовавшимися против него бойцами военного спецназа. Кроме того, под стражей, по их информации, оказались многие высокопоставленные чиновники.

В соцсетях в воскресенье были опубликованы фото- и видеоматериалы, на которых, как считается, виден Конде после его задержания путчистами.

Ранее в воскресенье СМИ сообщали, что группа бойцов спецназа Гвинеи пытается свергнуть президента страны Конде.

Мятежник Думбуйя ранее служил во французском иностранном легионе, а в 2018 году вернулся в Гвинею, чтобы командовать спецназом.

Гвинея Мамади Думбуйя

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