Мятежники в Гвинее назвали своей целью создание правительства национального единства

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуйя сообщил в понедельник о намерении создать правительство национального единства, которое правило бы страной в переходный период, сообщило агентство EFE.

"Пройдут обстоятельные консультации для того, чтобы очертить основные принципы перехода", - приводит агентство слова полковника на встрече с руководителями ряда государственных структур. Во встрече в частности принял участие и глава правительства Гвинеи Ибрахима Касори Фофана наравне с членами всего кабинета.

Army colonel Mamadi Doumbouya, the man who took to state television to announce Alpha Conde"s government has been dissolved #RoyalSports pic.twitter.com/XQqJ9R4AJh — Fancy Di Maria (@FancyDiMaria_) September 6, 2021

По словам лидера мятежников, процесс перехода укажет "путь к надежде и примирению" внутри Гвинеи, но это станет возможным благодаря сотрудничеству и работе всех заинтересованных сторон.

Он отметил, что у него "нет чувства ненависти или мести", и что он не намерен "заниматься охотой на ведьм".

Накануне гвинейские СМИ сообщили, что президент страны Альфа Конде арестован взбунтовавшимися против него бойцами военного спецназа. Кроме того, под стражей, по их информации, оказались многие высокопоставленные чиновники.

В соцсетях в воскресенье были опубликованы фото- и видеоматериалы, на которых, как считается, виден Конде после его задержания путчистами.

Ранее в воскресенье СМИ сообщали, что группа бойцов спецназа Гвинеи пытается свергнуть президента страны Конде.

Мятежник Думбуйя ранее служил во французском иностранном легионе, а в 2018 году вернулся в Гвинею, чтобы командовать спецназом.