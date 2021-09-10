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В Кандагаре убили четырех сотрудников бывшей полиции

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Кандагаре убили четырех сотрудников бывшей полиции Афганистана, работавших при администрации президента Ашрафа Гани, сообщает газета 8am.af.

Издание сообщает, что неизвестные вывели бывших полицейских из дома в четвертом и пятом округах столицы провинции Кандагар и расстреляли. На данный момент убийц не нашли.

Кари Юсуф Ахмади, пресс-секретарь радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), Кари Юсуф Ахмади заявил, что талибы начали расследование по факту происшествия.

Ранее представитель "Фронта национального сопротивления Афганистана" Али Назари заявил, что представители движения "Талибан" ведут этнические чистки в провинции Панджшер и призвал международное сообщество вмешаться. Также о массовых казнях и зачистках в Панджшере сообщал афганский журналист, занимавший пост заместителя губернатора провинции Кабир Васик.

Хроника 18 июля – 10 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Али Назари Кандагар

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