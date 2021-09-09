В ОДКБ задумались о современном вооружении на фоне ситуации в Афганистане

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовят план по оснащению коллективных сил современным вооружением и техникой, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Крайне важным считаю прогресс подготовки к подписанию плана оснащению коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современным вооружением военной и специальной техникой, специальными средствами", - сказал Борисов в четверг на заседании межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран ОДКБ.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, который председательствует в организации в 2021 году. У ОДКБ есть коллективные силы оперативного реагирования.

США подписали соглашение с движением "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), которое в настоящее время взяло под контроль Афганистан, при предыдущем президенте США Дональде Трампе – в Дохе 29 февраля 2020 года. Талибы 15 августа заняли Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

6 сентября, представители "Талибана" заявили о взятии контроля над всей страной после захвата долины Панджшер, в которой находился Фронт национального сопротивления, противостоящий талибам. Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончена и что движение рассчитывает добиться стабильности в стране.

7 сентября был объявлен полный состав членов кабинета радикального движения, захватившего власть в Афганистане. В правительстве оказались только представители двух основных пуштунских племен: дуррани и гильзаи, в правительстве нет представителей других наций и народов.

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший сообщил, что США, уходя из захваченного талибами Афганистана, оставили там вооружений и военного оборудования на $85 млрд.

Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя вывод американского военного контингента из Афганистана, заявил, что администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена провела его максимально некомпетентным образом. Он отметил, что "необходимо запросить немедленное возвращение США всего (военного - ИФ) снаряжения, на которое мы истратили $85 млрд".