Талибы осудили теракт в Кандагаре и занялись поиском виновных

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Руководство "Талибана" (движение признано в России террористическим и запрещено) осудило теракт в шиитской мечети в Кандагаре и велело силам безопасности найти виновных и привлечь их к ответственности, заявил замминистра информации и культуры Афганистана Забиулла Муджахид.

"Исламский Эмират (так называют талибы свое правительство) осуждает варварское нападение на мирных жителей в мечети в Кандагаре и называет это тяжким преступлением", - сказал он.

Теракт в мечети "Имам Баргях", которая еще известна как мечеть "Биби Фатимы", произошел во время пятничной молитвы.

Афганское агентство ToloNews со ссылкой на местных чиновников сообщает о 32 погибших и 70 раненых. Очевидцы рассказали агентству, что напавших на мечеть было трое, они сначала стреляли по молящимся, а затем совершили три самоподрыва.

BBC News сообщает о 37 погибших и 70 раненых и цитирует очевидцев, которые рассказали о взрыве одного смертника при входе в мечеть и еще двоих - внутри здания.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.

Неделю назад произошел взрыв в шиитской мечети в Кундузе, там погибли 50 человек. Ответственность за взрыв взяло на себя местное отделение "Исламского государства" (запрещено в России).