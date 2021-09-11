Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Киев потребовал обсуждать "Северный поток 2" в "нормандском формате"

Киев потребовал обсуждать "Северный поток 2" в "нормандском формате"
Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Украина настаивает на закреплении "на бумаге" международных гарантий в случае злоупотребления РФ газопроводом "Северный поток 2", о завершении строительства которого было объявлено 10 сентября, заявляют в Киеве.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на конференции YES Brainstorming в Киеве заявил, что РФ уже начала использовать "Северный поток" как оружие против Украины.

В миреЗеленский не поверил в выполнение всех обещаний США и ФРГ по "Северному потоку 2"Зеленский не поверил в выполнение всех обещаний США и ФРГ по "Северному потоку 2"Читать подробнее

"Поэтому, возвращаясь к общеполитическому вопросу "Северного потока", я считаю, что есть полная возможность и у наших коллег поддержать позицию Украины касательно рассмотрения этого вопроса на Нормандском формате, касательно привлечения США к урегулированию конфликта и прекращения войны на Донбассе", - добавил он.

Ермак также считает, что продолжение транзита газа через Украину "является очень серьезным предохранителем, в том числе масштабной агрессии Российской Федерации против Украины, а о её рисках (о рисках агрессии - ИФ) и вероятностях вчера говорил здесь президент".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с Россией.

"Если будет мощная эскалация со стороны России - это самое страшное, что может быть. К сожалению, такая вероятность есть. Считаю, что это будет самой большой ошибкой РФ, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Беларусью", - заявил Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве.

В миреУкраина и США назвали "Северный поток 2" угрозой энергетической безопасности ЕвропыЧитать подробнее

YES Brainstorming организовано Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука.

10 сентября "Газпром" объявил, что строительство газопровода "Северный поток 2" полностью завершено.

В июле США и ФРГ заявили о достижении договоренностей по теме "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие государства.

Украина Киев Северный поток 2

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 11 сентября

Байден в годовщину терактов 11 сентября призвал американцев к единству

Байден в годовщину терактов 11 сентября призвал американцев к единству
Афганистан во власти талибов

США приостановили прием афганских беженцев из-за четырех случаев кори

Пандемия коронавируса

В США выяснили, что COVID-вакцинация в 11 раз снижает риск умереть при заражении

В Турции у россиян начали требовать ПЦР-тесты при внутренних перелетах

Афганистан во власти талибов

Талибы заявили, что задача женщин - не работать в правительстве, а рожать детей

Талибы заявили, что задача женщин - не работать в правительстве, а рожать детей

Что произошло за день: пятница, 10 сентября

МИД заявил о нарушении законов РФ цифровыми гигантами США перед выборами

Турция не признала сертификаты о вакцинации "Спутником Лайт"

Египет будет бесплатно лечить туристов, заразившихся в стране COVID

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');