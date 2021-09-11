Киев потребовал обсуждать "Северный поток 2" в "нормандском формате"

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Украина настаивает на закреплении "на бумаге" международных гарантий в случае злоупотребления РФ газопроводом "Северный поток 2", о завершении строительства которого было объявлено 10 сентября, заявляют в Киеве.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на конференции YES Brainstorming в Киеве заявил, что РФ уже начала использовать "Северный поток" как оружие против Украины.

"Поэтому, возвращаясь к общеполитическому вопросу "Северного потока", я считаю, что есть полная возможность и у наших коллег поддержать позицию Украины касательно рассмотрения этого вопроса на Нормандском формате, касательно привлечения США к урегулированию конфликта и прекращения войны на Донбассе", - добавил он.

Ермак также считает, что продолжение транзита газа через Украину "является очень серьезным предохранителем, в том числе масштабной агрессии Российской Федерации против Украины, а о её рисках (о рисках агрессии - ИФ) и вероятностях вчера говорил здесь президент".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с Россией.

"Если будет мощная эскалация со стороны России - это самое страшное, что может быть. К сожалению, такая вероятность есть. Считаю, что это будет самой большой ошибкой РФ, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Беларусью", - заявил Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве.

YES Brainstorming организовано Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука.

10 сентября "Газпром" объявил, что строительство газопровода "Северный поток 2" полностью завершено.

В июле США и ФРГ заявили о достижении договоренностей по теме "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие государства.