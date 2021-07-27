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В США заявили, что Москва не причастна к кибератакам с территории РФ

В США заявили, что Москва не причастна к кибератакам с территории РФ
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россия занимает первое место среди всех стран, с чьей территории проводят кибератаки, однако российские власти не имеют к ним отношения, заявил во вторник зампомощника генпрокурора США по электронным и компьютерным преступлениям Ричард Даунинг.

"Определенно Россия возглавляет список", - сказал он в ходе слушаний в Судебном комитете Сената США, отвечая на вопрос сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, из каких стран чаще всего проводят кибератаки, в том числе - с применением вирусов-вымогателей.

"Я не думаю, что российские власти стоят за этими атаками. При этом мы считаем, что они не делают всего того, что могли бы сделать для сдерживания этих атак", - указал Даунинг.

В администрации США не раз подчеркивали, что поднимали и будут поднимать в диалоге с Россией тему хакерских атак.

Ричард Даунинг США

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