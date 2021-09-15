За сутки от COVID-19 в РФ скончались 792 человека

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Еще 18 841 случай заражения коронавирусом выявлен в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

В стране умерли за сутки 792 человека. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 49, а также в Санкт-Петербурге и Свердловской области, где зафиксировано по 38 летальных исходов.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 195 041.

Поправились и выписаны с начала пандемии 6,435 млн пациентов, в том числе 17 039 за сутки.

В Москве зафиксировано 1 838 новых случаев COVID-19, 1 430 человек выздоровели.

Новые эпизоды регистрировались во всех 85 регионах РФ.

Всего в России за время пандемии было выявлено 7 млн 194 926 случаев коронавирусной инфекции.