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Во Франции 67% населения полностью вакцинировались от COVID-19

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что почти 50 млн жителей страны получили первую дозу вакцины против коронавируса, сообщают в пятницу местные СМИ.

"По данным Национального агентства общественного здравоохранения, во Франции почти 50 млн человек (49 915 552) сделали хотя бы первую прививку вакциной, то есть 74% населения страны. Более 47,2 млн человек прошли полную вакцинацию, то есть 67% всего населения Франции", - заявил Макрон в видеообращении, размещенном в социальных сетях.

Франция достигла высоких темпов вакцинации: почти 90% взрослого населения страны сделали одну или две дозы вакцины.

Для многих местных жителей переломным моментом в пользу вакцинации стало введение так называемого санитарного пропуска: теперь посещать рестораны, бары, спортзалы или музеи смогут только вакцинированные граждане или люди, получившие отрицательный тест на наличие COVID-19.

Многие жители страны не поддержали такое решение и вышли на акции протеста. Так, в субботу, 18 сентября, запланировано 180 антиковидных демонстраций.

С момента начала пандемии коронавируса во Франции COVID-19 был выявлен почти у 6,95 млн человек. Почти 116 тысяч пациентов умерли от последствий заражения инфекцией, более 6,6 млн полностью вылечились.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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В Индонезии открылись кинотеатры
Хроника 09 января 2020 года – 17 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Эммануэль Макрон Франция коронавирус

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