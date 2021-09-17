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Спутниковые снимки показали расширение завода по обогащению урана в КНДР

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Северная Корея расширяет ключевой объект, способный обогащать уран для ядерного оружия, сообщает CNN, ссылаясь на спутниковые снимки компании Maxar.

Согласно изображениям, сделанным Maxar в начале этой недели, на заводе по обогащению урана, расположенном в комплексе ядерных исследований в Йонбене, ведется строительство.

"Последнее расширение в Йонбене, вероятно, отражает планы по увеличению производства ядерных материалов для производства оружия", - заявил CNN эксперт по вооружению и профессор Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис.

По его словам, ведущееся строительство согласуется с предыдущими усилиями КНДР по увеличению площадей на объекте, что позволит разместить больше центрифуг и, таким образом, ежегодно обогащать больше урана.

"Новая площадь составляет примерно 1 тыс. квадратных метров, достаточно места для размещения 1 тыс. дополнительных центрифуг. Добавление 1 тыс. новых центрифуг увеличит мощность завода по производству высокообогащенного урана на 25%", - добавил Льюис.

Два осведомленных источника сообщили телеканалу, что официальные лица США осведомлены о деятельности на заводе в Йонбене. Они признают, что эти события могут свидетельствовать о планах по увеличению производства оружейного урана.

Ранее МАГАТЭ в опубликованном в начале месяца докладе заявило, что Северная Корея, вероятно, возобновила работу по производству топлива для ядерного оружия на основном ядерном комплексе в Йонбене с июля 2021 года. Согласно данным доклада, речь идет о реакторе мощностью пять мегаватт на объекте, который производит плутоний - один из ключевых компонентов для производства ядерного оружия.

Кроме того, в отчете МАГАТЭ говорится, что также существуют свидетельства работ в радиохимической лаборатории в Йонбене в период с середины февраля по начало июля.

Йонбен - крупнейший ядерный объект КНДР, основанный в 1964 году. По итогам второго саммита США-КНДР северокорейская сторона заявляла, что Пхеньян был готов "навсегда и полностью" закрыть ядерные объекты в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций. Соглашение в ходе саммита достигнуто не было.

КНДР Йонбен

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