США не согласятся на частичный отказ КНДР от ядерного оружия

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон отверг возможность "ядерной заморозки" КНДР, о которой ранее писала газета The New York Times.

"Ни сотрудники Совета национальной безопасности, ни я не обсуждали и не слышали о каком-либо стремлении "утешиться ядерной заморозкой со стороны КНДР", - написал Болтон в своем твиттере.

По его словам, статья стала "попыткой прижать президента к стенке", которая должна повлечь за собой последствия.

Ранее газета The New York Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа подумывает согласиться на "ядерную заморозку" КНДР, чтобы улучшить ход переговоров Вашингтона и Пхеньяна. "Заморозка" подразумевает, что КНДР прекратит производить новое ядерное оружие, но сохранит уже существующее. В обмен на это США якобы согласятся снять санкции с Северной Кореи.

"Администрация все еще настаивает публично и в частном порядке, что ее целью остается полная денуклеаризация. Но, признавая, что ее максималистские требования скорого отказа Ким Чен Ына от его нежно любимой ядерной программы ведут в никуда, она рассматривает новый подход, который начнется со значительного, но ограниченного первого шага", - писала газета.

По данным издания, новый план администрации Трампа предполагает снятие санкций в обмен на отказ не только от ядерного объекта в Йонбене (что Пхеньян предлагал сделать на провальном саммите США-КНДР в Ханое), но и от других ядерных объектов.

Йонбен - крупнейший ядерный объект КНДР, созданный в 1964 году. По итогам второго саммита США-КНДР северокорейская сторона заявляла, что Пхеньян был готов "навсегда и полностью" закрыть ядерные объекты в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций. Соглашение в ходе саммита достигнуто не было.