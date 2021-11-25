На снимках со спутника заметили признаки работы ядерного комплекса в КНДР

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Северная Корея, вероятно, продолжает эксплуатацию ядерного реактора по производству плутония в комплексе ядерных исследований в Йонбене, сообщает со ссылкой на недавние спутниковые снимки американский ресурс 38 North, отслеживающий деятельность КНДР.

Журналисты обратили внимание на пар, который исходит из генераторного зала реактора. По их мнению, это указывает на то, что по крайней мере один из генераторов работает.

Также 38 North отмечает, что вода продолжает сбрасываться из вспомогательной трубы в канал, ведущий к реке Курен.

В сентябре МАГАТЭ сообщило в докладе, что Северная Корея, вероятно, возобновила работу по производству топлива для ядерного оружия на основном ядерном комплексе в Йонбене с июля 2021 года. В докладе идет речь о реакторе мощностью пять мегаватт на объекте, который производит плутоний - один из ключевых компонентов для производства ядерного оружия.

Кроме того, в отчете МАГАТЭ говорится, что также существуют свидетельства работ в радиохимической лаборатории в Йонбене в период с середины февраля по начало июля.