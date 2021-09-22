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Хроника последних дней СССР

Зеленский после покушения на его помощника досрочно вернется из Нью-Йорка

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский затруднился сказать, кто стоит за покушением на его первого помощника Сергея Шефира, сообщив, что сразу после выступления на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке вернется в Киев.

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"Сразу после выступления на Генассамблее ООН я выдвигаюсь в столицу (Киев). Кто за этим стоит, скажу откровенно - не знаю. Пока что. Какие это силы, может быть, внутренние или внешние. Но силами не считаю их, потому что передавать мне "привет" выстрелами из леса в автомобиль моего друга - это слабость", - заявил Зеленский в специальном обращении после покушения на Шефира.

По данным Нацполиции Украины, автомобиль Шефира обстреляли утром 22 сентября близ села Лесники в Киевской области, был ранен водитель. Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, всего в машину было выпущено 12 пуль.

Украина Владимир Зеленский Сергей Шефир

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