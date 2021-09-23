Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 230 млн

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составляет 230 089 554, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв, имеющих отношение к COVID-19, достигло 4 719 193 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где всего выявили 42 545 119 инфицированных COVID-19, число скончавшихся с начала эпидемии выросло до 681 197.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 563 421. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 446 050 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 283 567 заболевших. Скончались 592 316 человек.

За время пандемии в мире было распределено почти 6 млрд доз – 5 991 271 557 доз – вакцин против коронавируса.

В свою очередь, по данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 607,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 099 человек, в Индии - 319, в Бразилии - 2 763.