Поиск
Хроника последних дней СССР

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 230 млн

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составляет 230 089 554, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв, имеющих отношение к COVID-19, достигло 4 719 193 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

В миреВсемирная организация здравоохранения приостановила одобрение "Спутника V"Читать подробнее

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где всего выявили 42 545 119 инфицированных COVID-19, число скончавшихся с начала эпидемии выросло до 681 197.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 563 421. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 446 050 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 283 567 заболевших. Скончались 592 316 человек.

За время пандемии в мире было распределено почти 6 млрд доз – 5 991 271 557 доз – вакцин против коронавируса.

В свою очередь, по данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 607,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 099 человек, в Индии - 319, в Бразилии - 2 763.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

15
В Мельбурне рабочие строительной отрасли протестуют против ограничений COVID-1917 сентября. В Индонезии открылись кинотеатры.16 сентября. На Национальной аллее в Вашингтоне установили около 600 тысяч белых флагов в рамках публичной арт-инсталляции, посвященной жертвам COVID-19 в США.13 сентября. В Германии началась общегосударственная неделя вакцинации от COVID-19. На фото: витрина парикмахерской во Франкфурте.9 сентября. В Катманду в условиях пандемии коронавируса COVID-19 отметили индуистский фестиваль Тидж.8 сентября. В Китае было зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19. Таким образом, число подтвержденных заболевших достигло 95083, а число погибших осталось неизменным - 4636.7 сентября. В Нью-Йорке из-за пандемии COVID-19 отменили масштабное празднование фестиваля культуры Вест-Индии.6 сентября. Непальские кинотеатры готовятся к открытию.4 сентября. В чилийском Сантьяго прошло празднование Национального дня цирка. Из-за пандемии коронавируса цирки оказалось в тяжелом положении.3 сентября. В китайском Чжучжоу проводят дезинфекцию в туристических местах. 2 сентября. В Германии началась пятидневная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта. Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса.2 сентября. Филиппинские медицинские работники провели акцию протеста перед зданием Департамента здравоохранения Манилы.2 сентября. В Сиднее проходят одиночные пикеты против локдауна из-за COVID-19.1 сентября. Власти Индии дали зеленый свет частичному открытию школ.1 сентября. Первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech получили жители Бангкока.
В Мельбурне рабочие строительной отрасли протестуют против ограничений COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 23 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

Новости по теме

Новости

СМИ узнали о планах Байдена посетить саммит G20 в конце октября

СМИ узнали о планах Байдена посетить саммит G20 в конце октября

Что случилось этой ночью: четверг, 23 сентября

Пандемия коронавируса

Регулятор США одобрил третью прививку Pfizer людям из категории риска

Регулятор США одобрил третью прививку Pfizer людям из категории риска

Лавров провел встречу с генсеком НАТО

Лавров провел встречу с генсеком НАТО

Алжир закрыл воздушное пространство для Марокко

Алжир закрыл воздушное пространство для Марокко

В США предложили подумать о санкциях против 35 чиновников и бизнесменов из РФ

Ущерб от урагана "Ида" может обойтись страховщикам в США минимум в $31 млрд

Ущерб от урагана "Ида" может обойтись страховщикам в США минимум в $31 млрд

Глава Vitol назвал условие для успокоения паники на энергорынке Европы

Полиция Украины сообщила о трех основных версиях покушения на помощника Зеленского

В Судане заявили, что пока не готовы ратифицировать соглашение о базе ВМФ РФ

В Судане заявили, что пока не готовы ратифицировать соглашение о базе ВМФ РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');