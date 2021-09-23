США осудили проведение выборов в Госдуму в Грузии, Молдавии и на Украине

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Госдепе США подвергли критике проведение выборов в Государственную Думу России "на территориях Грузии, Молдавии и Украины" без согласия властей этих стран.

"Мы осуждаем учреждение участков для голосования на территориях Грузии, Молдавии и Украины без их согласия", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг в твиттере представителя Госдепа США Неда Прайса.

The United States regrets Russia"s repressive actions that undermined the freeness, fairness, and credibility of its Duma elections, and we condemn Russia"s organization of polling stations on the territories of Georgia, Moldova, and Ukraine without their consent. https://t.co/NRkNRvsE64 — Ned Price (@StateDeptSpox) September 23, 2021

Он также высказал сожаление в связи с тем, что "действия России подрывают свободу, честность и доверие (к выборам)".

Ранее на этой неделе Госдепартамент США заявил, что Россия в ходе думских выборов не выполнила обязательств о соблюдении политических прав, а также обязательства перед ОБСЕ и другими международными и региональными организациями.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявления госдепа США необоснованными. По его мнению, "такая оценка граничит с вмешательством, где явно сквозит досада от того, что все попытки коллективного Запада повлиять на политическую ситуацию в России были радикально пресечены".