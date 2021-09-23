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США осудили проведение выборов в Госдуму в Грузии, Молдавии и на Украине

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Госдепе США подвергли критике проведение выборов в Государственную Думу России "на территориях Грузии, Молдавии и Украины" без согласия властей этих стран.

"Мы осуждаем учреждение участков для голосования на территориях Грузии, Молдавии и Украины без их согласия", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг в твиттере представителя Госдепа США Неда Прайса.

Он также высказал сожаление в связи с тем, что "действия России подрывают свободу, честность и доверие (к выборам)".

Ранее на этой неделе Госдепартамент США заявил, что Россия в ходе думских выборов не выполнила обязательств о соблюдении политических прав, а также обязательства перед ОБСЕ и другими международными и региональными организациями.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявления госдепа США необоснованными. По его мнению, "такая оценка граничит с вмешательством, где явно сквозит досада от того, что все попытки коллективного Запада повлиять на политическую ситуацию в России были радикально пресечены".

США Нед Прайс Россия

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