Директор СВР призвал глав спецслужб СНГ обсудить вмешательство Запада

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Спецслужбы СНГ должны обсудить противодействие попыткам деструктивного вмешательства Запада, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, открывая совещание руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.

"Принимая во внимание тот факт, что Соединенные Штаты Америки и другие западные страны продолжают попытки экспансии своих тоталитарно-либеральных ценностей, сегодняшнее мероприятие предлагается посвятить вопросам противодействия современным формам деструктивного вмешательства Запада в политику наших стран", - сказал он.

На этом совещании секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что США вмешиваются в дела России, что, в частности, проявилось во время последних выборов в Госдуму. Он добавил, что Вашингтон также проводит курс на стимулирование экономического и культурного разъединения России с Украиной и Грузией, а также пытается ослабить связи Москвы со странами Центральной Азии.

Он также предупредил, что создание по инициативе США военного альянса AUKUS ставит под удар всю архитектуру безопасности в Азии.

Патрушев считает, что в этой обстановке страны СНГ должны активизировать обмен разведданными о планах Запада.