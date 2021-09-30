Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Посол США в Москве предложил заполнять европейские ПХГ за счет транзита через Украину

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Вашингтоне считают, что Европе в условиях низкого уровня запасов газа в хранилищах и скорой зимы необходимо диверсифицировать источники поставок газа, например, наращивая газовый транзит через Украину, заявил в интервью "Интерфаксу" посол США в Москве Джон Салливан.

"Более низкий, чем обычно, уровень запасов газа в хранилищах свидетельствует о необходимости диверсификации энергопоставок для удовлетворения энергетических потребностей Европы и обеспечения ее энергобезопасности", - сказал посол и подчеркнул, что именно на это направлена политика США.

"Она состоит в том, чтобы в этот решающий момент энергоперехода активно участвовать в повышении уровня энергобезопасности в Европе, будь то Восточная Европа, Украина или другие европейские партнеры и союзники", - продолжил Салливан.

В США верят заявлениям российской стороны о том, что у нее достаточно газа, чтобы удовлетворить энергетические потребности Европы.

"Мы этому верим и призываем правительство России направить дополнительные поставки через Украину, у которой сейчас имеется достаточно газопроводных мощностей, не используя "Северный поток 2". Нас беспокоит, что отказ от этого шага ударит по энергобезопасности Европы и поставит под сомнение заверения России о поставках газа и возможных мотивах приостановки поставок", - сказал посол.

Он также сообщил, что Вашингтон продолжит проверять компании, имеющие отношение к газопроводу "Северный поток-2", на предмет их возможного подпадания под санкции.

"В США это вопрос права. Администрация по-прежнему этим занимается и обязана заниматься по закону", - ответил он на вопрос о том, продолжат ли США чинить препятствия проекту или же считают его существование уже неизбежным фактом.

Посол напомнил, что по закону о защите энергетической безопасности Европы США ввели санкции в отношении семи физлиц и полутора десятков судов.

Ранее в сентябре из результатов аукционов бронирования поставок газа на октябрь стало известно, что "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа". Итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году сильно влияют на цену газа на спотовом рынке.

В конце сентября Венгрия заключила долгосрочный контракт с "Газпромом" о поставках газа в обход Украины.

Европа Украина США Джон Салливан Северный поток 2

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 30 сентября

Более 100 человек погибли в столкновении между бандами в эквадорской тюрьме

Американский военачальник признал, что США проиграли войну в Афганистане

Американский военачальник признал, что США проиграли войну в Афганистане

В Пентагоне подтвердили, что талибы предлагали США временный контроль над Кабулом

В Пентагоне подтвердили, что талибы предлагали США временный контроль над Кабулом

Что произошло за день: среда, 29 сентября

Пандемия коронавируса

YouTube будет удалять видео с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

YouTube будет удалять видео с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

Газ в Европе обновил максимум, достигнув $1053/тыс. куб. м

Пандемия коронавируса

Словения приостановила применение вакцины Johnson&Johnson после смерти девушки

Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

Шри-Ланка с 1 октября отменит ПЦР-тесты по прибытии для привитых туристов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });