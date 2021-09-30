Посол США в Москве предложил заполнять европейские ПХГ за счет транзита через Украину

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Вашингтоне считают, что Европе в условиях низкого уровня запасов газа в хранилищах и скорой зимы необходимо диверсифицировать источники поставок газа, например, наращивая газовый транзит через Украину, заявил в интервью "Интерфаксу" посол США в Москве Джон Салливан.

"Более низкий, чем обычно, уровень запасов газа в хранилищах свидетельствует о необходимости диверсификации энергопоставок для удовлетворения энергетических потребностей Европы и обеспечения ее энергобезопасности", - сказал посол и подчеркнул, что именно на это направлена политика США.

"Она состоит в том, чтобы в этот решающий момент энергоперехода активно участвовать в повышении уровня энергобезопасности в Европе, будь то Восточная Европа, Украина или другие европейские партнеры и союзники", - продолжил Салливан.

В США верят заявлениям российской стороны о том, что у нее достаточно газа, чтобы удовлетворить энергетические потребности Европы.

"Мы этому верим и призываем правительство России направить дополнительные поставки через Украину, у которой сейчас имеется достаточно газопроводных мощностей, не используя "Северный поток 2". Нас беспокоит, что отказ от этого шага ударит по энергобезопасности Европы и поставит под сомнение заверения России о поставках газа и возможных мотивах приостановки поставок", - сказал посол.

Он также сообщил, что Вашингтон продолжит проверять компании, имеющие отношение к газопроводу "Северный поток-2", на предмет их возможного подпадания под санкции.

"В США это вопрос права. Администрация по-прежнему этим занимается и обязана заниматься по закону", - ответил он на вопрос о том, продолжат ли США чинить препятствия проекту или же считают его существование уже неизбежным фактом.

Посол напомнил, что по закону о защите энергетической безопасности Европы США ввели санкции в отношении семи физлиц и полутора десятков судов.

Ранее в сентябре из результатов аукционов бронирования поставок газа на октябрь стало известно, что "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа". Итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году сильно влияют на цену газа на спотовом рынке.

В конце сентября Венгрия заключила долгосрочный контракт с "Газпромом" о поставках газа в обход Украины.