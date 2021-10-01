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Что случилось этой ночью: пятница, 1 октября

Арест управляющего директора Сбербанка Зака, продление на месяц контракта Молдавии с "Газпромом", подписание Байденом временного бюджета на 2022 год

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Управляющего директора Сбербанка Зака арестовали по подозрению в мошенничестве. По словам пресc-секретаря Тверского суда Москвы, также под стражу заключены управляющий директор дивизиона "Цифровые платформы образования" Сбербанка Максим Инкин и юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Предположительно, все трое арестованы по делу экс-замглавы Минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой.

- Действующий контракт Молдавии с "Газпромом" продлен на месяц. Об этом заявил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну. "Газпром" также сообщил о подписании документа о продлении действующего контракта на поставку российского газа.

- ФСБ утвердила список сведений об обороне и космосе, передача которых навредит РФ. В список попали сведения о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, морально-психологическом климате в войсках, персональные данные военнослужащих, информация о преступлениях, ряд сведений об обеспечении и функционировании российского комплекса ОПК.

- Байден подписал временный бюджет на 2022 финансовый год. Бюджет, озаглавленный "Закон о расширении государственного финансирования и оказании чрезвычайной помощи", будет действовать до 3 декабря 2021 года.

- Михаил Эскиндаров уйдет с поста ректора Финансового университета 15 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте вуза. Эскиндаров занимал должность ректора в течение 15 лет.

- "Спартак" победил "Наполи", пропустив на 11-й секунде. В следующем матче группового этапа, который состоится 20 октября, "Спартак" на домашнем стадионе примет "Лестер". Для "Наполи" это поражение оказалось первым в сезоне.

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