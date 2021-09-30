ФСБ утвердила список сведений об обороне и космосе, передача которых навредит РФ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ утвердила список сведений по оборонной и космической тематике, не относящихся к государственной тайне, передача которых иностранным государствам может навредить безопасности РФ.

Соответствующий приказ службы опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

В список попали сведения о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, морально-психологическом климате в войсках, персональные данные военнослужащих, информация о преступлениях, ряд сведений об обеспечении и функционировании российского комплекса ОПК.

Приказ затрагивает деятельность госкорпорации "Роскосмос", в частности сведения о техническом состоянии и готовности средств выведения космических аппаратов, развитии космической ядерной энергетики, о наращивании возможностей инфраструктуры перспективных средств системы контроля космического пространства, а также возможностей системы обнаружения и документирования фактов преднамеренного воздействия на российскую орбитальную группировку космических аппаратов. В списке значится информация о программах международного сотрудничества госкорпорации. Помимо этого, спецслужба отнесла к сведениям, получение которых иностранцами или иностранными организациями может повредить безопасности РФ, информацию о функционировании и организации системы кибербезопасности критической инфраструктуры страны в области оборонно-промышленного комплекса.

Документ причисляет к таким сведениям информацию о функционировании центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ (ГосСОПКА).

В июле ФСБ подготовила список военных сведений, запрещенных к передаче иностранным государствам.